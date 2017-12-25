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اليمن: العمليات العسكرية لن تتوقف حتى هزيمة الحوثيين بالكامل

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:01 م
اليمن: العمليات العسكرية لن تتوقف حتى هزيمة الحوثيين بالكامل ميليشيا الحوثى- أرشيفية


أ ش أ
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أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى إلحاق الهزيمة الكاملة بالميليشيات الحوثية الإرهابية، واستعادة الدولة على كامل التراب الوطنى فى القريب العاجل.

 

وجدد بن دغر اتهام بلاده لإيران بدعم ميليشيات الحوثي، قائلا: "إن إيران راعية الشر والإرهاب... الدائرة تضيق يوما بعد آخر على ميليشيات الحوثى الإرهابية، وهزيمتها باتت وشيكة".


واعتبر تحرير مديريتى بيحان وعسيلان "آخر معاقل الحوثيين فى شبوة" هزيمة كبيرة للميليشيات الحوثية، مؤكدا أن الانتصارات ستتواصل لتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء.
 

وندد رئيس الحكومة اليمنية بما ارتكبته ميليشيات الحوثى من قتل وتجنيد للأطفال وزراعة الألغام وتدمير المنازل وترويع الأطفال والنساء.
وقال رئيس الوزراء اليمني: "آن الأوان لوضع حد نهائى لجرائم الحوثيين ضد اليمنيين، وكذلك ضمان عدم استقوائها مرة أخرى فى تهديدها للسلم والأمن الدوليين وأمن جيراننا الأشقاء".

 


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