الهيئة العامة للاستعلامات ناعية الراحل صلاح عيسى: صاحب مسيرة عطاء لوطنه

كتب محمد السيد

نعت الهيئة العامة للاستعلامات للشعب المصرى والشعوب العربية كافة، الكاتب الصحفى الكبير والمؤرخ الرفيع والمناضل السياسى المخلص صلاح عيسى، الذى وافته المنية مساء اليوم الإثنين، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه وشعبه ومهنته لفترة تزيد عن نصف القرن.

وتوجهت الهيئة العامة للاستعلامات،فى بيان لها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وتلاميذه وأصدقاءه ومتابعيه، كما تتوجه لله سبحانه بأن يتقبله برحمته وأن يدخله فسيح جناته.