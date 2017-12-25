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النيابة تصرح بدفن العجوز المنتحرة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمستشفى بالعجوزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:54 م
النيابة تصرح بدفن العجوز المنتحرة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمستشفى بالعجوزة أرشيفية


كتب سليم على
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أمرت نيابة العجوزة بدفن جثة مريضة ألقت نفسها من الطابق الرابع بمستشفى خاص بالعجوزة 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، إن المنتحرة متسولة، وأن ربة منزل عثرت عليها بالطريق مصابة بحالة إعياء، ونقلتها إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنها ألقت بنفسها من نافذة الغرفة بالمستشفى.

تلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انتحار مريضة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمستشفى خاص بالعجوزة.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين للنقيب أحمد عادل معاون مباحث العجوزة، إن المنتحرة تدعى "نبوية.ص" تبلغ من العمر 70 عاما، متسولة، عثرت عليها ربة منزل تدعى "نجلاء.ح" مصابة بحالة إعياء بالشارع، فنقلتها للمستشفى.

وكشفت التحريات أنه عقب توقيع الأطباء الكشف الطبى عليها تبين أنها تعانى من أمراض بالقلب، إلا أنها ألقت بنفسها من نافذة الغرفة بالطابق الرابع، ما أسفر عن مفارقتها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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