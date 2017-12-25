المعارض الروسى نافالنى يدعو أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

بعد استبعاده..
المعارض الروسى نافالنى يدعو أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:05 م
المعارض الروسى إليكسى نافالنى
أ ف ب
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دعا المعارض الروسى نافالنى، اليوم الاثنين، أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
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