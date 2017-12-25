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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:04 م
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بعد استبعاده..

المعارض الروسى نافالنى يدعو أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:05 م
المعارض الروسى نافالنى يدعو أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المعارض الروسى إليكسى نافالنى


أ ف ب
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دعا المعارض الروسى نافالنى، اليوم الاثنين، أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة. 

 

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