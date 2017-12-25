اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية: نحتاج 2.5 مليار جنيه لسد احتياجاتنا





كتب محمود حسين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن موازنة المستشفيات الجامعية للعام المالى الحالى 2017/2018، والتى تبلغ 1,2 مليار جنيه غير كافية لسد احتياجات هذه المستشفيات لتقديم خدمة متميزة وتوفير كافة المستلزمات وغيرها، وهناك نسبة عجز 4 أضعاف الموازنة.

وقال "عبد الغفار"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، لمناقشة طلب إحاطة عن الإهمال فى مستشفى أبو الريش اليابانى، أن المستشفيات الجامعية تحتاج السنة الحالية نحو 2,5 مليار جنيه لسد حاجاتها، ووزارة المالية منحتها منهم 500 مليون جنيه، مؤكدًا أن الإمكانيات المالية لا تكفى، وأن هذه المستشفيات تستهلك مستلزمات بخمسة مليار جنيه.

وردا على الإهمال فى مستشفى أبو الريش، عقب "عبد الغفار"، قائلا: "قد يكون هناك قصور..لا ننكر، لكن هناك ضغط شديد واحتياج شديد للتمويل ومستشفى أبو الريش تجرى 12 ألف عملية سنويا والميزانية لا تكفى، وهناك احتياج لسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية من قبل مجلس النواب".