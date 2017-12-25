الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسى حول سوريا

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسى حول سورياالإثنين، 25 ديسمبر 2017 01:30 م
المتحدث باسم الكرملين بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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عقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسى.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف - فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- أن الاجتماع يناقش مؤتمر الحوار السورى، معربا عن قلق الكرملين إزاء النقاشات الأمريكية حول عقوبات جديدة ضد روسيا، رافضا استخدام عبارات رنانة مثل "الحرب الباردة".
وأكد بيسكوف أن روسيا لم تتخذ أى قرارات لتوريد الأسلحة إلى مدينة دونباس الأوكرانية على خلفية إجراءات أمريكا.
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