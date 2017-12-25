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القبض على عاطل متهم بقتل موظف فى المنيا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:51 م
القبض على عاطل متهم بقتل موظف فى المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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ألقت الأجهزة  الأمنية بالمنيا القبض على شخص متهم بقتل موظف، وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة، وذلك لزعمه قيام المجنى عليه بالإبلاغ عن والده المحبوس فى قضية الإتجار بالسلاح.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ يفيد العثور على جثة  "ع.ع"، 48 سنة مراجع حسابات، ومقيم بمركز مغاغة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس.

بتشكيل فريق بحث جنائى، تبين قيام "ع-ا" 19 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية، بإطلاق الرصاص الحى على المجنى عليه، وكان بحوزته 13 قطعة سلاح متنوع ما بين خرطوش وآلي و3 خزن و250 طلقه، وذلك لوجود  خلافات سابقة بينهما واعتقاد المتهم قيام المجنى عليه بالإبلاغ عن والده الذى لازال محبوسًا فى قضايا إتجار بالسلاح، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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