الفلبين: العثور على جميع جثث ضحايا حريق المركز التجارى





مانيلا (أ ش أ)

أعلن الرئيس الإقليمى لخدمة الإسعاف فى الفلبين ويلبيرتو ريكو نيل كوان تيو، أنه تم العثور على جميع جثث ضحايا حريق المركز التجارى فى مدينة (دافاو) بجنوب الفلبين، والبالغ عددهم 36 شخصا.

وقال (تيو) - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، إنه تم حصر 36 جثة فى مبنى المركز فى مدينة (دافاو)، كما أنه تم العثور أمس الأحد، على جثة مجهولة الهوية.

وكان 37 شخصا قد لقوا مصرعهم عقب اندلاع النيران فى المركز التجارى المؤلف من أربعة طوابق، وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذى بدأ من قسم الأثاث فى الطابق الثالث، ثم امتد إلى الطوابق الأخرى بالمبنى المنكوب.