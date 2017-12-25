"العربى للمياه" يكرم أسماء نصار مسئول ملف الرى بــ"اليوم السابع"





كتب محمود راغب

كرم الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه، الزميلة أسماء نصار نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة "اليوم السابع" على جهدها المتميز فى التغطية الإعلامية لقضايا المياه، وفعاليات المنتدى العربى الرابع للمياه، والذى عقد مؤخرا بالقاهرة على مدار 4 أيام، بحضور عدد من وزراء المياه والبيئة العرب، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المياه بالمنطقة العربية ودول حوض النيل.

حضر الاحتفال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى، والدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وعدد من الصحفيين الذين تم تكريمهم.

وتعتبر سلسلة منتديات المياه العربية التى تعقد كل ثلاث سنوات بمثابة منصة إقليمية لاشراك جميع أعضاء المجلس وصناع القرار والخبراء والمؤسسات والعاملين بمجال المياه فى حوار مشترك حول مختلف جوانب إدارة المياه من أجل تحقيق النمو والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.