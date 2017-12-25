الطب البيطري بكفر الشيخ : حيوانات المحافظة خالية من أى أمراض وبائية





كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح الدكتور نشأت عبد البارى، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، ترأسه حملة لإجراء الكشف البيطرى على الماشية والحيوانات بمراكز مطوبس وفوه ومطوبس، رفقه خلالها مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومدير إدارة الرعاية ، للتأكد من سلامه الحيوانات أو اصابتها بأي أمراض.

وأضاف عبدالباري ، لـ " اليوم السابع " أنه توجه لمدينة مطوبس ، وأجرى فحص لعينات من الحيوانات فحصاً ظاهرياً في أكثر من قرية ،ووجد أن جميع حيوانات مركز ومدينة مطوبس بحالة صحية جيدة ولا توجد أي أمراض وبائية تظهر على هذه الحيونات ،وأثناء عودته فحص حيوانات مركزي فوه ودسوق ووجد جميع الحيوانات بصحة جيدة ولا توجد أي أعراض مرضية ، مطالباً الجميع بكفر الشيخ بالتحري الدقة في ترديد اشاعات لاصحة لها تؤثر على حياة المواطنين .