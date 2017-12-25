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خالد صلاح
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الصين تتوقع نمو إنتاجها الصناعى بنحو 6% فى 2018

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:47 م
الصين تتوقع نمو إنتاجها الصناعى بنحو 6% فى 2018 الاقتصاد الصينى


رويترز
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قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الاثنين، إن إنتاج البلاد الصناعى سينمو على الأرجح بنحو 6  % العام المقبل.

أضافت الوزارة فى بيان لها، أن إنتاج البلاد الصناعى من المتوقع أيضًا أن ينمو هذا العام بما يصل إلى 6.5 %، وهو ما سيمثل أول زيادة فى معدل النمو منذ عام 2010.

 

 


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الصناعة

الصين

نمو الاقتصاد الصينى

الانتاج الصناعى



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