الصين تتوقع نمو إنتاجها الصناعى بنحو 6% فى 2018





رويترز

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الاثنين، إن إنتاج البلاد الصناعى سينمو على الأرجح بنحو 6 % العام المقبل.

أضافت الوزارة فى بيان لها، أن إنتاج البلاد الصناعى من المتوقع أيضًا أن ينمو هذا العام بما يصل إلى 6.5 %، وهو ما سيمثل أول زيادة فى معدل النمو منذ عام 2010.