الصين تتوقع نمو إنتاجها الصناعى بنحو 6% فى 2018

الصين تتوقع نمو إنتاجها الصناعى بنحو 6% فى 2018الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:47 م
الاقتصاد الصينى
رويترز
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قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الاثنين، إن إنتاج البلاد الصناعى سينمو على الأرجح بنحو 6 % العام المقبل.
أضافت الوزارة فى بيان لها، أن إنتاج البلاد الصناعى من المتوقع أيضًا أن ينمو هذا العام بما يصل إلى 6.5 %، وهو ما سيمثل أول زيادة فى معدل النمو منذ عام 2010.
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