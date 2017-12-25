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"الصيادلة" تناقش أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية مع لجنة "الوزراء"

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:39 م
"الصيادلة" تناقش أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية مع لجنة "الوزراء" الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة


كتب وليد عبد السلام
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عقد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة اجتماعًا مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لبحث مشاكل المهنة، بحضور الدكتور حسام حريره الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، وذلك بناءاَ على مقترحات لجنة التشريعات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة أحكام الشطب الصادرة ضد الصيادلة المخالفين لقوانين وآداب مهنة الصيدلة، وأزمة عدم تطبيق القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

 

وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لرفع مقترحات وتوصيات المؤتمر الذى ستنظمه النقابة يومى الأربعاء والخميس المقبلين بالإسماعيلية لمناقشة مقترح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى.

 


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الصيادلة

الادوية منتهية الصلاحية

مجلس الوزراء



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