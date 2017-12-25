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الصناعة السورية تعلن خسارة بلادها 4.5 مليار دولار بسبب عقوبات الدول الغربية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:27 م
الصناعة السورية تعلن خسارة بلادها 4.5 مليار دولار بسبب عقوبات الدول الغربية سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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 قال وزير الصناعة السورى أحمد الحمو، إن العقوبات التى فرضتها الدول الغربية على سوريا قد عطلت آلاف المعامل والمنشآت فى سوريا، وألحقت بقطاع الصناعة السورية خسائر قدرها 4,5 مليار دولار.

نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، تصريحات الحمو قال فيها إن "العقوبات الغربية عطلت أو أخرجت من الخدمة نهائيا آلاف المصانع والمنشآت فى سوريا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات حرمت المصانع السورية من الخامات ومنعت المعامل من زيادة إنتاجها، ما أسفر عن فقدان الأدوية والمواد الغذائية وأغذية الأطفال فى سوريا، ناهيك عن الأضرار التى لحقت بالمنشآت التى تعرضت للدمار وسرقة معداتها على أيدى المسلحين المدعومين من الغرب وتركيا.

وإشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل بعض الشركات المتضررة وبشكل تدريجى.

وكشف الحمو عن أن الجانب السورى قد سلم روسيا قائمة بالتجهيزات اللازمة لأهم المشاريع المتضررة وترغب فى تأمينها من قبل الجانب الروسي.

وتابع"مهتمون بمشاركة روسية فعالة فى ملف إعادة الإعمار وغيره ونحن فى انتظار موافاتنا بأسماء الشركات الروسية التى لديها التجهيزات والمواد الأولية المذكورة فى قائمتنا وترغب بتصديرها إلى سوريا ليتم التواصل معها".

جدير بالذكر أن مدينة سوتشى الروسية كانت قد استضافت فى أكتوبر الماضى اجتماعا حكوميا مشتركا بين روسيا وسوريا لبحث التعاون فى المجالات الاقتصادية التجارية والعلمية والتقنية. 


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