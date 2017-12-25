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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:51 م
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السيطرة على حريق فى شقه سكنية بمنطقة اللبان بالإسكندرية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:30 م
السيطرة على حريق فى شقه سكنية بمنطقة اللبان بالإسكندرية حريق - أرشيفية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شقه سكنية بمنطقة اللبان ، وأسفرت عن إصابة سيدة بحروق طفيفة بأنحاء الجسم .

وكان قدر ورد بلاغ للحماية المدنية بالإسكندرية بوجود حريق بأحد الشقق السكنية وتوجهت سيارات الأطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتم نقل السيدى من خلال سيارة الإسعاف لأحد المستشفيات ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها للنيابة التى قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ومعرفة سبب الحادث.

 

 


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