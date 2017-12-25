السيطرة على حريق بشقة سكنية أمام إستراحة محافظ دمياط

حريق
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط منذ قليل من السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية بالطابق الثالث وذلك امام إستراحة محافظ دمياط دون خسائر فى الأرواح.
وإنتقلت سيارة إطفاء تحت إشراف العميد محمد صبحى مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط وتمكنت من السيطرة على الحريق .
تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لإنتداب فريق بحث لمعرفة سبب الحريق.
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة