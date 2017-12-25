السيطرة على حريق بشقة سكنية أمام إستراحة محافظ دمياط





دمياط عبده عبد البارى

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط منذ قليل من السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية بالطابق الثالث وذلك امام إستراحة محافظ دمياط دون خسائر فى الأرواح.

وإنتقلت سيارة إطفاء تحت إشراف العميد محمد صبحى مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط وتمكنت من السيطرة على الحريق .

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لإنتداب فريق بحث لمعرفة سبب الحريق.