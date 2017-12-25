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خالد صلاح
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السودان يبحث سبل دعم التعاون القضائى مع سلطنة عمان

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:18 م
السودان يبحث سبل دعم التعاون القضائى مع سلطنة عمان الرئيس السودانى عمر البشير


أ ش أ
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 بحث رئيس القضاء السودانى حيدر أحمد دفع الله، اليوم الاثنين، مع المدعى العام بسلطنة عمان حسين بن على الهلالي، والوفد المرافق له، سبل دعم التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية فى البلدين، وذلك بحضور النائب العام بالسودان عمر أحمد محمد.


وأكد رئيس القضاء السودانى - خلال اللقاء - الاستقلال التام الذى تتمتع به السلطة القضائية، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية كل فى مجال اختصاصه، لتحقيق العدالة وخدمة المواطن


وقدم رئيس القضاء السودانى شرحا للوفد العمانى عن الهيكل التنظيمى للسلطة القضائية، والقواعد التى تنظم العمل، بما يحقق الاستقلالية والعدالة.. وقال إن زيارة الوفد العمانى مهمة فى إطار العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية فى المجال القانوني، مشيرا إلى وجود عدد كبير من القضاة السودانيين يعملون ببعض الدول العربية ومنها سلطنة عمان
وأكد حيدر أحمد استعداد السلطة القضائية بالسودان، للتعاون والتنسيق مع الإدعاء العام بسلطنة عمان فى كافة المناحى القانونية، بما يعود بالنفع على البلدين


من جانبه، أكد المدعى العام العماني، قوة ومتانة العلاقات بين السودان وسلطنة عمان فى كافة المجالات وخاصة الجانب القضائي، منوها إلى مساهمة عدد كبير من السودانيين فى مختلف التخصصات فى نهضة السلطنة.

 


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