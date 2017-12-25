السودان وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين





الخرطوم (أ ش أ)

بحث رئيس البرلمان السودانى الدكتور إبراهيم أحمد عمر، اليوم الاثنين، بالخرطوم، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان كوريا الجنوبية لى شو ينج، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين.

وأكد عمر - خلال اللقاء - أن السودان يتطلع إلى أن يقوم بدوره فى محيطه الإقليمى والدولى بعد رفع الحصار عنه، مشيرا إلى الخطوات التى انتهجتها الحكومة السودانية من أجل وقف الحرب، وذلك من خلال الحوار الوطنى الذى أثمر عن توافق بين القوى السياسية المختلفة حتى يحتل السودان وضعه الطبيعى بين دول العالم.

وأشار إلى أن البرلمان السودانى أجاز عدداً من القوانين فى مجال الاستثمار، لإتاحة الفرصة لخلق مناخ استثمارى واقتصادى لفتح الباب أمام المستثمرين لتأكيد وضع السودان فى تحقيق الأمن الغذائى العالمي.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكورى الجنوبي، أن الزيارة تأتى فى إطار دعم وتطوير العلاقات بين البرلمانين لفتح مزيد من فرص التعاون بين البلدين فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها، وذلك بعد رفع الحصار الاقتصادى عن السودان، مشيراً إلى إمكانيات السودان وموقعه المهم فى إفريقيا والعالم العربى.

وفى سياق متصل، عقدت اللجنة الفرعية للشؤون الآسيوية بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مشتركة مع الوفد البرلمانى الكورى.

وأكد خالد الجبورى رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الآسيوية، تقدير السودان للمساعدات الكورية فى مجال دعم وتأهيل الموارد البشرية من خلال مراكز التدريب المهنى المنتشرة فى مختلف الولايات، داعيا إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس الوفد الكوري، أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، المتمثلة فى حماية وتشجيع الاستثمار، منوها إلى استعداد وكالة التعاون الدولى الكورية للقيام بعدد من المشروعات فى المجالات العلمية والتقنية وزيادة حجم التعاون فى مختلف المجالات.