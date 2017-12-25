السعودية: مقتل إرهابى خطير شارك فى حادث خطف وقتل قاض بالعوامية

السعودية: مقتل إرهابى خطير شارك فى حادث خطف وقتل قاض بالعواميةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 01:21 م
المتحدث باسم الداخلية السعودية
كتب سمير حسنى
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أعلن اللواء منصور التركى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، مقتل المطلوب الأمنى سلمان الفرج والقبض على أخيه غير الشقيق، فى قضية مقتل قاضى الأوقاف والمواريث محمد الجيرانى.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية فى مؤتمر صحفى، أن عدد من الإرهابيين شاركوا فى عملية خطف القاضي الجيراني، مؤكدًا أن سلمان الفرج أحد خاطفي القاضي الجيراني يعد عنصرا إرهابيا خطيرًا.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أكدت اليوم الاثنين، أن الجثة التى عثر عليها مدفونة فى العوامية لقاضى الأوقاف والمواريث محمد الجيرانى، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
وقالت الوزارة إن القاضى الجيرانى قتل على يد مختطفيه، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أن الجثة التى عثر عليها مدفونة فى العوامية للقاضى محمد الجيرانى، وأنه قتل على يد مختطفيه.
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