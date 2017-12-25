الحشد الشعبى ينفذ عملية تمشيط وتعقب عناصر داعش فى جبال حمرين

الحشد الشعبى ينفذ عملية تمشيط وتعقب عناصر داعش فى جبال حمرينالإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:36 م
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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نفذت قوات الحشد الشعبى اليوم عملية تمشيط وتعقب أسفرت عن مقتل عنصرين من داعش فى جبال حمرين .
و ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، بيانا للحشد الشعبى العراقى جاء فيه"أن قوات اللواء الثامن والثمانون فى الحشد الشعبى وبإسناد مديرية شرطة العلم، وفوج 11، نفذت عملية أمنية واسعة فى جبال حمرين أسفرت عن مقتل اثنين من داعش وتدمير عجلتهم ، مضيفا أن القوات المشتركة عثرت أيضا على أسلحة لعناصر داعش فى المنطقة.
و من ناحية أخرى،عثرت القوات الأمنية العراقية على مخبأ للاعتاد والمواد المتفجرة مدفونة تحت الارض شمال غربى بغداد.
حيث جاء فى بيان لقيادة عمليات بغداد أن المخبأ، احتوى على (6) حاويات (براميل) بداخلها أسلحة واعتده ومواد متفجرة فى منطقة تل طاسة شمال غربى بغداد.
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