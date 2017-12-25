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الجيش النيجيرى يصد هجوما ضد بوكو حرام فى مدينة مايدوجورى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:00 م
الجيش النيجيرى يصد هجوما ضد بوكو حرام فى مدينة مايدوجورى الجيش النيجيرى- أرشيفية


(رويترز)
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قال قائد فى الجيش النيجيرى، إن الجيش صد هجوما، الاثنين، لمن يشتبه بأنهم متشددون من جماعة بوكو حرام على ضواحى مدينة مايدوجورى فى شمال شرق البلاد.

وقال الميجر جنرال نيكولاس روجرز، الذى يقود عمليات الجيش النيجيرى ضد جماعة بوكو حرام لرويترز عبر الهاتف، إن الوضع الآن تحت السيطرة.

 


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