الجيش النيجيرى يصد هجوما ضد بوكو حرام فى مدينة مايدوجورى





(رويترز)

قال قائد فى الجيش النيجيرى، إن الجيش صد هجوما، الاثنين، لمن يشتبه بأنهم متشددون من جماعة بوكو حرام على ضواحى مدينة مايدوجورى فى شمال شرق البلاد.

وقال الميجر جنرال نيكولاس روجرز، الذى يقود عمليات الجيش النيجيرى ضد جماعة بوكو حرام لرويترز عبر الهاتف، إن الوضع الآن تحت السيطرة.