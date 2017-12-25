الجامعة العربية تستضيف الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية.. الأربعاء

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يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعد غد الأربعاء، الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بعنوان (دور الاتحادات العربية فى منظومة العمل العربى المشترك فى المرحلة القادمة)، تحت رعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وصرح المستشار محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بأن الملتقى سيناقش الصعوبات والمعوقات التى تواجه عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وسيتم الاستعانة بشخصيات لها خبرات طويلة فى مجال عمل الاتحادات العربية لتقديم أوراق عمل فى المحاور التى سوف يتناولها الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الأمين العام سيفتتح فعاليات الملتقى بينما سيدير أعماله السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.

وتشكل الاتحادات العربية جزءاً مهماً وأساسياً فى منظومة العمل العربى المشترك وركناً من أركان البنيان المؤسسى للعمل العربى المشترك وبيوت الخبرة التى تقدم المشورة والخبرة والنصيحة فى شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول العربية الأعضاء.

ويعقد الملتقى، الذى يهدف إلى مناقشة الدور المطلوب من الاتحادات العربية كبيوت خبرة عربية، فى إطار منظومة العمل العربى المشترك والنظر فى كيفية استفادة الدول العربية من هذه الاتحادات والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة العربية والمقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.