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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:04 م
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"التعاون الإسلامى" ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لميانمار

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:40 م
"التعاون الإسلامى" ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لميانمار زعيمة ميانمار


أ ش أ
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رحبت منظمة التعاون الإسلامى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص لميانمار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن القرار جاء نتيجة تصويت أجرته منظمة التعاون الإسلامى واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بــ 122 صوتا أمس.

وتأتى هذه الخطوة المهمة فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها المنظمة للعمل مع جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الخطيرة التى تواجهها أقلية الروهينجيا فى ميانمار.

 


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