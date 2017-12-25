التعاون الإسلامى تدين تفجير بالعاصمة الأفغانية "كابول"الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:00 م
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
أ ش أ
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، الهجوم الانتحارى الذى وقع بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية فى العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدا وقوف المنظمة مع جمهورية أفغانستان فى جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف، مقدما التعازى لأفغانستان حكومة وشعبا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين فى هجوم انتحارى استهدف مبنى أمنى قرب فرع الاستخبارات الأفغانية فى منطقة شاش دراك بكابول.
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