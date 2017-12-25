التصريح بدفن ربة المنزل المنتحرة حرقا بسبب مرضها النفسى بالجيزة





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية ، بدفن جثة ربة منزل انتحرت بإشعال النيران فى نفسها؛ لمعانتها من مرض نفسى بالجيزة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية وطلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبغجراء التحريات تبين أن ربة منزل تعانى من مرض نفسى أشعلت النار بنفسها، مما أسفر عن مفارقتها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.