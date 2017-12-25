video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن ربة المنزل المنتحرة حرقا بسبب مرضها النفسى بالجيزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:18 م
التصريح بدفن ربة المنزل المنتحرة حرقا بسبب مرضها النفسى بالجيزة جثة - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية ، بدفن جثة ربة منزل انتحرت بإشعال النيران فى نفسها؛ لمعانتها من مرض نفسى بالجيزة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية وطلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبغجراء التحريات تبين أن ربة منزل تعانى من مرض نفسى أشعلت النار بنفسها، مما أسفر عن مفارقتها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار عامل شنقا فى سوهاج بسبب معاناته من مرض نفسى

ربة منزل تحاول الانتحار بتناول مبيد حشرى فى المنوفية

اخبار الحوادث

حوادث

اشعال النيران

الجيزة

انتحار

مرض نفسى



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة