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"التأمين الصحى" بالشرقية ينظم برنامجا تدريبيا للمسئولين عن مكافحة العدوى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:31 ص
"التأمين الصحى" بالشرقية ينظم برنامجا تدريبيا للمسئولين عن مكافحة العدوى عيادة تأمين صحى


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية أنه أقام برنامجا تدريبيا عن مكافحة العدوى بعيادات الفرع المختلفة على مستوى مراكز المحافظة، وعددهم 21 عيادة لأهمية التدريب بالنسبة للكادر البشرى بوحدات الفرع المختلفة.


وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مكافحة العدوى شىء مهم جدا بالعيادات وخاصة فى المعامل وعيادات الأسنان الأمر الذى يعود بالإيجاب على المرضى المترددين على تلك العيادات.  وأوضح عبد الحفيظ أن حنان محمود ألقت محاضرة عن سياسة التعامل مع الانسكاب الدموى وسياسة تطهير الترمومتر، ثم تلا ذلك عرض خطة عمل قسم مكافحة العدوى بالفرع لعام 2018 وعرض وتحليل الوضع الحالى لمكافحة العدوى بالفرع عن العام 2017 وتوزيع خطة تدريب موحدة خاصة بمكافحة العدوى على وحدات الفرع ووفقا لجدول زمنى محدد وعرض سلبيات مرور فريق مكافحة العدوى بالفرع على الوحدات خلال شهر ديسمبر 2017 الحالى ومناقشة كيفية تلافيها.

 

 


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