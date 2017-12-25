البرلمان يوافق على إنشاء وكالة فضاء مصرية بنشرة اليوم السابع مع على الكشوطى

البرلمان يوافق على إنشاء وكالة فضاء مصرية بنشرة اليوم السابع مع على الكشوطىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:37 م
على الكشوطى
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يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ويقدم النشرة الإخبارية اليوم الزميل المذيع على الكشوطى، ومن خلالها نستعرض أهم الأخبار فى مصر اليوم الإثنين.
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون من الحكومة بإنشاء وكالة فضاء مصرية.
وكان الدكتور على عبد العال أخذ الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه، ثم بدأ فى مناداة النواب بالدخول للقاعة لأخذ الموافقة النهائية.
اعتبر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، أن إنجاز كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة حدث غير مسبوق بالتاريخ، وأضاف البابا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الرئيس وعد وأوفى فى 2017، عندما حضر للتهئنة بالعيد وسوف نصلى بها خلال عيد الميلاد، وخاصة وأنها تحمل اسم " ميلاد السيد المسيح".
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه قرر تطبيق نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو، بداية من بداية العام المالى المقبل 2018/ 2019، لافتا إلى أنه حتى اليوم لم يتم الاستقرار على قيمة التعريفة الجديدة التى سيتم العمل بها فى نظام المحطات، وأن الأمر قيد الدارسة، متابعا: " الأكيد ستحدث زيادة وتطبيق لنظام المحطات مع بداية يوليو المقبل.
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عدد الردود 0
بواسطة:
المدخن الأبدي
هو احنا نعرف نصنع ألم وأستيكة
طيب هو احنا عندنا برنامج صواريخ أساساً علشان نطلع قمر صناعي أو مكوك أو مسبار بلاش تخاريف ونشوف حاجة تأكل عيش وتجيب دولار أحسن