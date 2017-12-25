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البحرين تؤكد تأييدها لمصر فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:01 م
البحرين تؤكد تأييدها لمصر فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الأمير خليفة بن سلمان


أ ش أ
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 أعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تأييده لجهود الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار فيها من خطر الإرهاب والإرهابيين، معربا عن إدانته الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار العريش مؤخرًا.


كما أدان مجلس الوزراء البحريني- خلال جلسته التى عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة- بشدة إطلاق صاروخ باليستى من قبل المليشيات الحوثية فى اليمن لاستهداف المدنيين بمدينة الرياض السعودية، واصفًا إياه بأنه عمل عدائى جبان يراد به النيل من أمن واستقرار السعودية، مؤكدا وقوف البحرين وتأييدها بكل قوة وحسم لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.


ورحب مجلس الوزراء البحرينى بقرار البرلمان البريطانى بطلب الحكومة البريطانية بتصنيف مجموعات بحرينية خارجة عن القانون كمنظمات إرهابية، حيث يعد ذلك دعمًا للجهود التى تبذلها حكومة البحرين لمكافحة الإرهاب، ويعكس الإدراك الدولى العالى لخطورة مثل هذه التنظيمات على الأمن والاستقرار فى البحرين وخارجها، مثمنًا ما بذلته الحكومة البريطانية فى هذا الخصوص.

 

 


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