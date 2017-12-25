الانتخابات الرئاسية الروسية ترفض ترشح المعارض الرئيسى "نافالنى" ضد بوتين





(أ ف ب)

رفضت اللجنة الانتخابية، الروسية الاثنين، ترشح المعارض اليكسى نافالنى للانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 مارس المقبل، وعزت قرارها الى صدور حكم عليه فى قضية يعتبرها نافالنى "مفبركة" للحؤول دون مواجهته الرئيس فلاديمير بوتين.

وصوتت اللجنة فى اجتماع علنى بالاجماع على رفض الملف الذى قدمه نافالنى الاحد فى ختام يوم نظم فيه انصاره تجمعات فى مدن روسية مختلفة.