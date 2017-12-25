الأردن يوافق على ترخيص وتنظيم عمل شركات نقل تستخدم تطبيقات ذكية





عمان (أ ف ب)

وافقت الحكومة الاردنية، مساء الاحد، على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التى تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية فى خدماتها على غرار شركة أوبر وذلك لتحسين مستوى الخدمات فى هذا القطاع فى المملكة.

وأعلنت الحكومة الاردنية فى بيان نشرته الصحف المحلية الاثنين ان "مجلس الوزراء قرر فى جلسته التى عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء هانى الملقى الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية".

وأضافت ان "النظام يهدف الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية فى قطاع نقل الركاب".

وأوضح البيان انه "بموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البرى وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات".

وحدد البيان الشروط الواجب توفرها فى مقدم الخدمة، منها ان "يكون اردنى الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة".