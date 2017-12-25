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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:56 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:05 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين كل حاجة ليوم الإثنين


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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الاثنين، منها، مقتل 8 تكفيريين وتدمير 8 مخابئ بوسط سيناء، وموافقة البرلمان على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وإطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية يوليو المقبل، وتصريحات وزير النقل حول زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وإعلان وزارة الصحة أن متوسط راتب الطبيب فى وحدات الرعاية الصحية الأولية 30 ألف جنيه.

1

المتحدث العسكرى: الجيش الثالث يقضى على 8 تكفيريين ويدمر 8 مخابئ بوسط سيناء

 

2

الصحة: 30 ألف جنيه متوسط راتب الطبيب في وحدات الرعاية الصحية الأولية

 

3

وزير النقل: زيادة تذكرة المترو بداية العام المالى الجديد.. ولن تتعدى 5 جنيهات

 

4

سامح شكرى فى أديس أبابا غدا للتفاوض بشأن سد النهضة

 

5

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل استرداد 518 فدانا بقيمة 10 مليارات جنيه

6

 

البرلمان يوافق على قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية.. وإطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية يوليو المقبل

 

7

البابا تواضروس يهنئ الكنائس بالكريسماس.. ويؤكد: بناء كنيسة العاصمة الإدارية حدث غير مسبوق

 

8

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 30" يحقق مستويات تاريخية

 

9

الأرصاد: طقس غد الثلاثاء معتدل.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

 

10

ديلى ميل: ريال مدريد يراقب محمد صلاح فى إنجلترا ويرصد 100مليون إسترلينى لضمه

 

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اثيوبيا

قمر صناعى

مرتب الاطباء

تذكرة المترو

اخبار مصر

اخبار عاجلة

المتحدث العسكرى

محمد صلاح

الكريسماس



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