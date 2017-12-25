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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:09 م
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استطلاع: انخفاض مستوى اهتمام المواطنين الروس بالانتخابات الرئاسية فى 2018

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:27 م
استطلاع: انخفاض مستوى اهتمام المواطنين الروس بالانتخابات الرئاسية فى 2018 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ ش أ)
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أكد مدير مركز "ليفادا" غير الحكومى لاستطلاعات الرأى والدراسات الاجتماعية ليف جودكوف، أن اهتمام المواطنين الروس بانتخابات الرئاسة الروسية فى 2018 وصل إلى المستوى الأدنى فى تاريخ روسيا الحديث.

وقال جودكوف - خلال مشاركته فى طاولة مستديرة عن الانتخابات الرئاسية فى روسيا فى عام 2018 اليوم الاثنين - "إن مستوى الاهتمام بهذه الانتخابات هو الأدنى على مدى تاريخ روسيا الحديث ، بينما كان مستوى الاهتمام الأعلى فى عام 1991".

وأضاف " إن انخفاض مستوى الاهتمام بالانتخابات والمشاركة فيها يعتبر مستقرا جدا ويمكن تتبعه فى الانتخابات التى جرت خلال الأعوام العشرة الأخيرة".

وتوقع جودكوف أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى 2018 ستكون منخفضة مقارنة بالانتخابات الرئاسية فى فترات سابقة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود منافسة حقيقية بين المرشحين.

ووصف جودكوف الانتخابات الرئاسية العام القادم فى روسيا بأنها محاكاة للانتخابات وليست انتخابات حقيقية. 


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