ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 30" يحقق مستويات تاريخية





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى متباين لكافة المؤشرات، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 803.445 مليار جنيه.

ورغم ارتفاع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 600 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم مقارنة بالأمس إلا أنه ظل أدنى مستوى مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 8.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 14843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2560 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14626 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 827 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 523 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 58 شركة، ولم تتغير 30 شركة.