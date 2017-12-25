ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مطعم الإكوادور إلى قتيلين و12 جريحا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مطعم الإكوادور إلى قتيلين و12 جريحاالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:26 م
انفجار - أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت سلطات الإكوادور، مقتل شخصين بينهم طفل واصابة 12 آخرين خلال سهرة عيد الميلاد فى انفجار عرضى فى احد مطاعم كيتو.
وأسفر الانفجار عن مقتل طفل يبلغ 7 اعوام وامرأة (82 عاما)، حسبما أعلن مكتب حاكم المدينة. فيما كانت الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى مقتل طفل.
وفى وقت سابق، أوضحت السلطات أن الضحايا كانوا يتناولون العشاء فى المطعم وقت الانفجار
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