اتفاق أولى بين العراق وشركة صينية لتطوير حقل نفطى قرب بغداد





أعلنت وزارة النفط العراقية أنها ستوقع اتفاقا بالأحرف الأولى مع شركة النفط الصينية جنهوا لتطوير حقل نفطى قرب بغداد.

وقال متحدث باسم وزارة النفط ان الهدف هو الوصول بالإنتاج فى الجزء الجنوبى لحقل شرقى بغداد إلى "40 ألف برميل خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ العقد".

وستستخدم موارد الحقل لتغذية مصفاة الدورة والمحطات الكهربائية القريبة منها.

وبموجب الاتفاق ستبنى شركة جنهوا التى تديرها الدولة الصينية مدينة سكنية للعمال تشمل مرافق خدمية تضم حضانة ومدرسة ومستوصفا طبيا.

كما يلزم العقد الشركة الصينية بالاعتماد على الأيدى العاملة العراقية بنسبة 50% تزداد لاحقا لتصبح 80%.