"اتحاد المقاولين": 30% من تأمينات العمالة المؤقتة تذهب لموظفى القوى العاملة

"اتحاد المقاولين": 30% من تأمينات العمالة المؤقتة تذهب لموظفى القوى العاملةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:25 م
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق
قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن 30% من التأمينات على العمالة المؤقتة تذهب فى شكل مكافآت لصالح موظفى القوى العاملة بناء على قرار من وزير القوى العاملة.
وأثار حديث رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء دهشة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، قائلا "دول شغالين فى الكويت بقى"، مضيفًا "وهناك 90% من العاملين داخل مصر غير مؤمن عليهم".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لاستكمال الاستماع إلى أراء ومقترحات بعض الجهات والهيئات والنقابات والاتحادات والشركات المتعاملون بقانون المناقصات والمزايدات، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة