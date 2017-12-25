"اتحاد المقاولين": 30% من تأمينات العمالة المؤقتة تذهب لموظفى القوى العاملة





كتب عبد اللطيف صبح

قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن 30% من التأمينات على العمالة المؤقتة تذهب فى شكل مكافآت لصالح موظفى القوى العاملة بناء على قرار من وزير القوى العاملة.

وأثار حديث رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء دهشة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، قائلا "دول شغالين فى الكويت بقى"، مضيفًا "وهناك 90% من العاملين داخل مصر غير مؤمن عليهم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لاستكمال الاستماع إلى أراء ومقترحات بعض الجهات والهيئات والنقابات والاتحادات والشركات المتعاملون بقانون المناقصات والمزايدات، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.