إعادة فتح موانئ السدر والبريقة والزويتينة فى ليبيا





بنغازى (رويترز)

قال مصدر بقطاع النفط إنه تمت إعادة فتح موانئ السدر والبريقة والزويتينة النفطية فى ليبيا، اليوم الاثنين، بعد إغلاقها الأسبوع الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية.

والأسبوع الماضى قال مصدر نفطى، إن طقسا سيئا أدى إلى إغلاق موانئ تصدير النفط فى شرق ليبيا السدر والزويتينة والبريقة، وأوضح المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أنه لا توجد ناقلات تنتظر الرسو حاليا فى أى من الموانئ الثلاثة.