إصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال فى بنى سويف

إصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال فى بنى سويفالإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:35 م
مشاجرة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الاطفال بقرية الزرابى التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف .
تلقى مركز شرطة الفشن بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة الزرابى التابعة لدائرة المركز ، حيث انتقلت قوة من مركز الشرطة الى مكان البلاغ وتم السيطرة على المشاجرة والقت القبض على ثمانية من الطرفين
فيما تم نقل " عبدالهادي ع.ع"- 35 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس و"ماهر س.ع" 28 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعي بالفخذ تم نقلهم الى مستشفى الفشن المركزى ، "بوى.س.ع" - 50 سنة، عامل مصاب بكسر بالجمجمة، وتم تحويله لمستشفي بني سويف الجامعي، وجميعم طرف اول .
وتم نقل "احمد ط.أ" 27 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وأصابع اليد وشقيقه "رجب"46 سنة،مصاب بكدمات وجروح الى مستشفى الفشن المركزى وجميعهم طرف ثانى فى المشاجرة
دلت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة الفشن، أن مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة واشتباك بالأيدي تعدى خلالها كلًا منهم على الآخر .
تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر رقم 27667 جنح مركز الفشن لسنة 2017 ،وأخطرت النيابة العامة
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