إصابة شخص فى تصادم جرار قطار بتوك توك اقتحم شريط السكة الحديد بخط مطروح





كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم، اقتحام "توك توك" شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين المطار ومحرم بك على خط القبارى ـ مطروح أثناء مرور جرار سكة حديد مفرد.

وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه أثناء سير جرار سكة حديد مفرد بين المطار ومحرم بك على خط القبارى ـ مطروح فوجئ سائق الجرار بتوك توك بدون لوحات معدنية يعبر السكة من مكان غير معد للعبور ما تسبب فى إصابة شخص.