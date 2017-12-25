إصابة شخص فى تصادم جرار قطار بتوك توك اقتحم شريط السكة الحديد بخط مطروح

إصابة شخص فى تصادم جرار قطار بتوك توك اقتحم شريط السكة الحديد بخط مطروحالإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:45 م
تصادم ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم، اقتحام "توك توك" شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين المطار ومحرم بك على خط القبارى ـ مطروح أثناء مرور جرار سكة حديد مفرد.
وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه أثناء سير جرار سكة حديد مفرد بين المطار ومحرم بك على خط القبارى ـ مطروح فوجئ سائق الجرار بتوك توك بدون لوحات معدنية يعبر السكة من مكان غير معد للعبور ما تسبب فى إصابة شخص.
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة