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إصابة شخص فى تصادم جرار قطار بتوك توك اقتحم شريط السكة الحديد بخط مطروح

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:45 م
إصابة شخص فى تصادم جرار قطار بتوك توك اقتحم شريط السكة الحديد بخط مطروح تصادم ـ أرشيفية


كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم، اقتحام "توك توك" شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين المطار ومحرم بك على خط القبارى ـ مطروح أثناء مرور جرار سكة حديد مفرد.

وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه أثناء سير جرار سكة حديد مفرد بين المطار ومحرم بك على خط القبارى ـ مطروح فوجئ سائق الجرار بتوك توك بدون لوحات معدنية يعبر السكة من مكان غير معد للعبور ما تسبب فى إصابة شخص.


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