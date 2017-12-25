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إسرائيل تتواصل مع 10 دول لتنقل سفاراتها إلى القدس

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:00 م
إسرائيل تتواصل مع 10 دول لتنقل سفاراتها إلى القدس القدس - أرشيفية


أ ف ب
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى تسيبى هوتوفلى، الاثنين، أن إسرائيل تتواصل "مع عشر دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

وقالت هوتوفلى للإذاعة العامة "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها فى أوروبا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، حيث أدلت بهذا التصريح غداة إعلان جواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الاسرائيلية اسماء الدول التى قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

فيما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، رئيس جواتيمالا جيمى موراليس وقال له "باركك الرب" اليوم الاثنين، بعد قراره نقل سفارة بلاده فى إسرائيل.

وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذى قد تتخذ هذه الخطوة.

 

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