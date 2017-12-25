إسرائيل تأمر بترحيل تركيين احتجزا فى مظاهرات بشأن القدس





(رويترز)

قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن السلطات أمرت بترحيل اثنين من ثلاثة أتراك احتجزتهم الشرطة لفترة وجيزة خلال مظاهرات فلسطينية يوم الجمعة، ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واحتجز الثلاثة يوم الجمعة للاشتباه فى اعتدائهم على أفراد من الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية. وأفرجت محكمة إسرائيلية عن الرجال الثلاثة يوم السبت دون توجيه اتهامات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية إن من المقرر ترحيل أحدهم يوم الاثنين وإن الآخر سيرحل يوم السبت مشيرة إلى أنهما دخلا إسرائيل بجوازى سفر بلجيكيين.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية الرجال الثلاثة بأنهم من السائحين الأتراك.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى صورة للأتراك الثلاثة وسط مجموعة من الرجال والفتيان يرتدون طرابيش خارج المسجد الأقصى. وكان أحدهم يرتدى قميصا عليه صورة العلم التركى ولوح بالعلم الفلسطينى وحمل الاثنان الآخران صورا للرئيس التركى رجب طيب إردوغان.