إحالة قضية تشاجر بين بريطانية وطبيب شهير بالدقى لمحكمة الجنح





كتب سليم على

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، أوراق قضية مشاجرة بين سيدة بريطانية الجنسية، وطبيب تجميل شهير، للمحاكمة أمام محكمة جنح الدقى.

وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة للسيدة البريطانية بالتعدى بالضرب على الطبيب وإتلاف عيادته وهاتفه المحمول وسبه وقذفه، فيما وجهت للطبيب تهم التعدى والتحرش والسب والقذف.

تحقيقات المستشار محمد سلطان، وكيل أول النيابة، كشفت نشوب خلافا بين "خالدة. ع"، 53 سنة، بريطانية الجنسية من أصول يمنية، وطبيب تجميل شهير بمنطقة الدقى يدعى "عادل. م"، بعدما أجرى لها الطبيب عملية جراحية بمستشفى خاص، لكن نتائج العملية لم تكن مرضية للسيدة.

وأضافت التحقيقات، أن السيدة البريطانية عادت للطبيب فى عيادته الخاصة، وطالبته برد نصف ثمن العملية والبالغ 120 ألف جنيه، نظرا لأن نتائجها لم تكن كما ترغب، فدارت بينهما مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدى، وتعدى كلا منهما على الآخر بالضرب، واتهمته السيدة البريطانية، بالإهمال فى علاجها، والتعدى عليها بالضرب ومحاولة "عضها"، ومحاولة التحرش بها.

وأنكر طبيب التجميل الشهير اتهامات السيدة بريطانية الجنسية، واتهمها بالتعدى عليه بالضرب وإتلاف هاتفه المحمول، وأكد الطبيب أنه لم يحاول التحرش بمريضته إطلاقا، مؤكدا أنها كانت مخدرة بالكامل أثناء العملية التى أجريت لها، ما ينفى محاولته التحرش بها منطقيا، وأكد أنه تلقى منها فقط مبلغ 60 ألف جنيه مقابل العملية.

وسلم كلا من الطبيب والسيدة مقاطع فيديو للمشاجرة التى دارت بينهما فى عيادة الأول، والتى تثبت تعدى كلا منهما على الآخر، وأمرت فى النهاية بقرارها المتقدم، بإخلاء سبيلهما على ذمة الاتهامات المتبادلة بينهما بالتعدى والضرب.

وأعدت النيابة نسخة أخرى من أوراق القضية، ووجهت فيها للطبيب تهمة الإهمال الطبى، بعدما ورد تقرير الطب الشرعى عن 3 عمليات أجراها الطبيب للسيدة، وتبين أن هناك إهمال وقصور فى عملية أجريت للسيدة بإذنها، وأنها تحتاج لعملية أخرى متوسطة لإصلاح الخطأ من العملية الأولى.