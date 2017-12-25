أنور قرقاش: 138 دولة تعفى الإماراتيين من الحصول على التأشيرة

أنور قرقاش: 138 دولة تعفى الإماراتيين من الحصول على التأشيرةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:44 م
الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية للإمارات
كتب آسر أحمد
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية للإمارات، إن عدد الدول التى تعفى الإماراتيين تأشيرتها بلغ 138 دولة بعد انضمام تشيلى للقائمة.
وكتب قرقاش، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، "مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة بلغ عدد الدول التي تعفى الجواز الإماراتى من التأشيرة 138 دولة، سمعة الإمارات والثقة فى نموذجها يسهل من مهمتنا فى تسهيل إنتقال مواطنينا عبر العالم".
انور قرقاش
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