أسرة الراحل صلاح عيسى تقيم مراسم العزاء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم

أسرة الراحل صلاح عيسى تقيم مراسم العزاء السبت المقبل بمسجد عمر مكرمالإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:29 م
الكاتب الراحل صلاح عيسى
كتب محمد السيد
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أعلنت الكاتبة الكبيرة فريدة النقاش، شقيقة زوجة الكاتب الكبير صلاح عيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسرة ستقيم مراسم العزاء للراحل بمسجد عمر مكرم، السبت المقبل.
كان الكاتب الكبير صلاح عيسى، والأمين السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قد توفى مساء اليوم، بعد إصابته بأزمة صحية، دخل بعدها فى غيبوبة ألزمته دخول العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاص.
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