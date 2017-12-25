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أسرة الراحل صلاح عيسى تقيم مراسم العزاء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:29 م
أسرة الراحل صلاح عيسى تقيم مراسم العزاء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم الكاتب الراحل صلاح عيسى


كتب محمد السيد
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أعلنت الكاتبة الكبيرة فريدة النقاش، شقيقة زوجة الكاتب الكبير صلاح عيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسرة ستقيم مراسم العزاء للراحل بمسجد عمر مكرم، السبت المقبل.
 
 
كان الكاتب الكبير صلاح عيسى، والأمين السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قد توفى مساء اليوم، بعد إصابته بأزمة صحية، دخل بعدها فى غيبوبة ألزمته دخول العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاص.
 

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صلاح عيسى

عزاء صلاح عيسى

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