أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 25-12-2017





مصطفى عبد التواب

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 25-12-2017، حيث شهد ارتفاعا لمؤشرات البورصة بختام التعاملات، علاوة على ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى أكتوبر الماضى لـ2454 شركة، بزيادة 1519 شركة عن تلك التى تأسست خلال شهر سبتمبر السابق له، وفيما يلى عرض بأهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 30" يحقق مستويات تاريخية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى متباين لكافة المؤشرات، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 803.445 مليار جنيه. ورغم ارتفاع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 600 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم مقارنة بالأمس إلا أنه ظل أدنى مستوى مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 8.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى.

"التعبئة والإحصاء": 2.4 مليار جنيه رؤوس أموال 2454 شركة تأسست فى شهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال نشرته المعلوماتية لشهر ديسمبر الجارى، عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى أكتوبر الماضى لـ2454 شركة، بزيادة 1519 شركة عن تلك التى تأسست خلال شهر سبتمبر السابق له. وكان شهر سبتمبر الماضى، قد شهد تأسيس 935 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.412 مليار جنيه، جاءت نسبة مساهمة الأجانب بها 2.4% بقيمة 57.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مساهمات العرب 273.2 مليون جنيه بنسبة 11.3%. ووفقا للنشرة الإحصائية، بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات التى تأسست خلال شهر أكتوبر، نحو 2.427 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية بها على 87.2% بقيمة 2.116 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة مساهمات العرب فى رؤوس الأموال 8.6% بقيمة 209.9 مليون جنيه، و 4.2% نسبة مساهمة الأجانب بـ 101.3 مليون جنيه.

الرقابة على الواردات: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية ترتفع 10% بـ11 شهرا

ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017، بنسبة 10%، لتسجل 2.362 مليار دولار، مقابل 2.142 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016 . وذكر التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات السلع الهندسية ارتفعت خلال نوفمبر الماضى بنسبة 2% لتسجل 259 مليون دولار، مقابل 186 مليونا خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بينما بلغت صادرات الأجهزة الكهربائية خلال 11 شهرا 728.24 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مكونات السيارات 631.81 مليون دولار، وسجلت صادرات الكابلات 443.81 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأجهزة المنزلية 305.70 مليون دولار. وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تقريرها، أن صادرات مصر من الصناعات الكهربائية والإلكترونية بلغت خلال 11 شهرا 140.75 مليون دولار، فيما بلغت صادرات وسائل النقل 80.44 مليون دولار، وسجلت صادرات "الشفرات" 44.94 مليون دولار، وصادرات الصناعات الأخرى "فنية وطبية" 43.22 مليون دولار .

"البريد": 200 مليار جنيه حجم إيداعات عملاء الهيئة

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لـ"اليوم السابع"، عن وصول حجم مدخرات العملاء بالهيئة لما يقرب من 200 مليار جنيه، حيث يصل عدد عملاء صندوق التوفير إلى 34 مليون عميل. كانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجارى أنها قامت بإنشاء نظام إلكترونى كامل للحصول على بيانات العملاء بالاعتماد على ميكنة قراءة بطاقات الرقم القومى وبصمة اليد والعين وربطهم بأرقام حسابات العملاء المالية والخدمية، وتم عرض هذا النظام على الرئيس خلال تفقده جناح البريد المصرى.



وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات المشروع الرئيسي "استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء" بمبلغ 23 مليون جنيه لصالح وزارة الموارد المائية والري، وذلك لاستحداث مشروع فرعى جديد ، وهو إنشاء شبكات الصرف المغطى بجنوب القنطرة شرق ومبنى معدات مركز الطوارئ ، ورصف الجسر الأيمن لمصرف بالوظة وتطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة ، لسرعة البدء في تنفيذ تلك الأعمال الجديدة لأهميتها.

كما وافقت على نقل مبلغ 2.6 مليون جنيه من مشروع تطوير الإدارات التعليمية والمطابع السرية إلى مشروع إعادة تأهيل المدارس القائمة، لسداد الالتزامات المالية على مدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.