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أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 25-12-2017

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:37 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 25-12-2017 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


مصطفى عبد التواب
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تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 25-12-2017، حيث شهد ارتفاعا لمؤشرات البورصة بختام التعاملات، علاوة على ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى أكتوبر الماضى لـ2454 شركة، بزيادة 1519 شركة عن تلك التى تأسست خلال شهر سبتمبر السابق له، وفيما يلى عرض بأهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.

 

 

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 30" يحقق مستويات تاريخية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى متباين لكافة المؤشرات، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 803.445 مليار جنيه.
 
 
ورغم ارتفاع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 600 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم مقارنة بالأمس إلا أنه ظل أدنى مستوى مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 8.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى.
 

"التعبئة والإحصاء": 2.4 مليار جنيه رؤوس أموال 2454 شركة تأسست فى شهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال نشرته المعلوماتية لشهر ديسمبر الجارى، عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى أكتوبر الماضى لـ2454 شركة، بزيادة 1519 شركة عن تلك التى تأسست خلال شهر سبتمبر السابق له.
 
 
وكان شهر سبتمبر الماضى، قد شهد تأسيس 935 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.412 مليار جنيه، جاءت نسبة مساهمة الأجانب بها 2.4% بقيمة 57.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مساهمات العرب 273.2 مليون جنيه بنسبة 11.3%.
 
 
ووفقا للنشرة الإحصائية، بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات التى تأسست خلال شهر أكتوبر، نحو 2.427 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية بها على 87.2% بقيمة 2.116 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة مساهمات العرب فى رؤوس الأموال 8.6% بقيمة 209.9 مليون جنيه، و 4.2% نسبة مساهمة الأجانب بـ 101.3 مليون جنيه.
 

الرقابة على الواردات: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية ترتفع 10% بـ11 شهرا

ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017، بنسبة 10%، لتسجل 2.362 مليار دولار، مقابل 2.142 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016 .

 

وذكر التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات السلع الهندسية ارتفعت خلال نوفمبر الماضى بنسبة 2% لتسجل 259 مليون دولار، مقابل 186 مليونا خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بينما بلغت صادرات الأجهزة الكهربائية خلال 11 شهرا 728.24 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مكونات السيارات 631.81 مليون دولار، وسجلت صادرات الكابلات 443.81 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأجهزة المنزلية 305.70 مليون دولار.

 

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تقريرها، أن صادرات مصر من الصناعات الكهربائية والإلكترونية بلغت خلال 11 شهرا 140.75 مليون دولار، فيما بلغت صادرات وسائل النقل 80.44 مليون دولار، وسجلت صادرات "الشفرات" 44.94 مليون دولار، وصادرات الصناعات الأخرى "فنية وطبية" 43.22 مليون دولار .

 

"البريد": 200 مليار جنيه حجم إيداعات عملاء الهيئة

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لـ"اليوم السابع"، عن وصول حجم مدخرات العملاء بالهيئة لما يقرب من 200 مليار جنيه، حيث يصل عدد عملاء صندوق التوفير إلى 34 مليون عميل.

 

كانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجارى أنها قامت بإنشاء نظام إلكترونى كامل للحصول على بيانات العملاء بالاعتماد على ميكنة قراءة بطاقات الرقم القومى وبصمة اليد والعين وربطهم بأرقام حسابات العملاء المالية والخدمية، وتم عرض هذا النظام على الرئيس خلال تفقده جناح البريد المصرى.


وزارة التخطيط تعتمد 143 مليون جنيه لمشروعات تطوير شمال سيناء
 

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات المشروع الرئيسي "استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء" بمبلغ 23 مليون جنيه لصالح وزارة الموارد المائية والري، وذلك لاستحداث مشروع فرعى جديد ، وهو إنشاء شبكات الصرف المغطى بجنوب القنطرة شرق ومبنى معدات مركز الطوارئ ، ورصف الجسر الأيمن لمصرف بالوظة وتطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة ، لسرعة البدء في تنفيذ تلك الأعمال الجديدة لأهميتها.

 

كما وافقت على نقل مبلغ 2.6 مليون جنيه من مشروع تطوير الإدارات التعليمية والمطابع السرية إلى مشروع إعادة تأهيل المدارس القائمة، لسداد الالتزامات المالية على مدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

 

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى فى 10 شهور
 
 
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن نتائج أنشطة التمويل غير المصرفية خلال 10 شهور من العام الجارى، وبلغت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى 22 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من عام 2017 مقارنة بـ 16.7 مليار جنيه هى قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة قدرها 31%، على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017 لتصل إلى 1496 عقدا بدلا من 1964 عقدا بنهاية أكتوبر 2016 وبمعدل انخفاض قدرة 24%. 
 
 
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى مركز الصدارة فى تصنيف عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6.6% ، ويكاد يصل للترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5 % ثم جاء فى الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج مسجلا 1.3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى النشاط.
 
 

2.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة اليوم فى صورة سندات خزانة

 

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ2.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
 
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 

وزير البترول: الاكتشافات الغازية ثمار التزامنا بسداد مستحقات الشركاء الأجانب

 

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التزام قطاع البترول بسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس، لافتا إلى أن قطاع البترول حريص على انتهاج أسلوب علمى حديث بطرق غير نمطية يعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بكافة أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً لقطاع البترول.

 

وأشار خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات القطاع وقيادات الصف الثانى والثالث بقطاع البترول، إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.

 

"شعبة الأحجار" تنشئ أول معمل لاعتماد الأحجار الكريمة بتكلفة 2 مليون جنيه

أكد محمد عارف، رئيس شعبة الأحجار بغرفة صناعة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات، أن الشعبة ستبدأ فى إنشاء أول معمل مصرى متخصص فى فحص واعتماد الأحجار الكريمة فى غضون شهر، وذلك بعد حصولها على موافقة أحد المستثمرين المصريين العاملين بمجال الأحجار الكريمة على تمويل المشروع، بتكلفة تصل لمليونى جنيه، وذلك بالنسبة لتكلفة استيراد الآلات والمعدات المستخدمة داخل المعمل.

 

وأضاف عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المعمل، مع المستثمر الممول للمشروع بنهاية الأسبوع الجارى، بحيث يتم توقيع عقد إنشاء المعمل، على أن يتم بدء العمل به فى غضون شهر بمجرد وصول الآلات والمعدات الخاصة بفحص الأحجار الكريمة.

الحكومة تخصص 500 مليون جنيه لمشروعات الإصلاح الإدارى


تستهدف الحكومة استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018، لتنفيذ خطة الاصلاح الادارى، تمول الخزانة العامة من الدولة 400 مليون جنيه منهم بينما تمول مصادر أخرى 100 مليون جنيه، ويوجه النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات للبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بأستثمارات تقدربـ 95.5 ملوين جنيه، وفى المرتبة الثانية يأتى برنامج تطوير إجراءات التقاضى بقيمة استثمارات تقدر بـ 14 مليون جنيه.


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