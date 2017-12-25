أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 25-12-2017

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 25-12-2017الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:37 م
مصطفى عبد التواب
تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 25-12-2017، حيث شهد ارتفاعا لمؤشرات البورصة بختام التعاملات، علاوة على ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى أكتوبر الماضى لـ2454 شركة، بزيادة 1519 شركة عن تلك التى تأسست خلال شهر سبتمبر السابق له، وفيما يلى عرض بأهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.
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"التعبئة والإحصاء": 2.4 مليار جنيه رؤوس أموال 2454 شركة تأسست فى شهر
الرقابة على الواردات: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية ترتفع 10% بـ11 شهرا
ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017، بنسبة 10%، لتسجل 2.362 مليار دولار، مقابل 2.142 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016 .
وذكر التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات السلع الهندسية ارتفعت خلال نوفمبر الماضى بنسبة 2% لتسجل 259 مليون دولار، مقابل 186 مليونا خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بينما بلغت صادرات الأجهزة الكهربائية خلال 11 شهرا 728.24 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مكونات السيارات 631.81 مليون دولار، وسجلت صادرات الكابلات 443.81 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأجهزة المنزلية 305.70 مليون دولار.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تقريرها، أن صادرات مصر من الصناعات الكهربائية والإلكترونية بلغت خلال 11 شهرا 140.75 مليون دولار، فيما بلغت صادرات وسائل النقل 80.44 مليون دولار، وسجلت صادرات "الشفرات" 44.94 مليون دولار، وصادرات الصناعات الأخرى "فنية وطبية" 43.22 مليون دولار .
"البريد": 200 مليار جنيه حجم إيداعات عملاء الهيئة
كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لـ"اليوم السابع"، عن وصول حجم مدخرات العملاء بالهيئة لما يقرب من 200 مليار جنيه، حيث يصل عدد عملاء صندوق التوفير إلى 34 مليون عميل.
كانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجارى أنها قامت بإنشاء نظام إلكترونى كامل للحصول على بيانات العملاء بالاعتماد على ميكنة قراءة بطاقات الرقم القومى وبصمة اليد والعين وربطهم بأرقام حسابات العملاء المالية والخدمية، وتم عرض هذا النظام على الرئيس خلال تفقده جناح البريد المصرى.
وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات المشروع الرئيسي "استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء" بمبلغ 23 مليون جنيه لصالح وزارة الموارد المائية والري، وذلك لاستحداث مشروع فرعى جديد ، وهو إنشاء شبكات الصرف المغطى بجنوب القنطرة شرق ومبنى معدات مركز الطوارئ ، ورصف الجسر الأيمن لمصرف بالوظة وتطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة ، لسرعة البدء في تنفيذ تلك الأعمال الجديدة لأهميتها.
كما وافقت على نقل مبلغ 2.6 مليون جنيه من مشروع تطوير الإدارات التعليمية والمطابع السرية إلى مشروع إعادة تأهيل المدارس القائمة، لسداد الالتزامات المالية على مدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.
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وزير البترول: الاكتشافات الغازية ثمار التزامنا بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التزام قطاع البترول بسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس، لافتا إلى أن قطاع البترول حريص على انتهاج أسلوب علمى حديث بطرق غير نمطية يعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بكافة أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً لقطاع البترول.
وأشار خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات القطاع وقيادات الصف الثانى والثالث بقطاع البترول، إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.
"شعبة الأحجار" تنشئ أول معمل لاعتماد الأحجار الكريمة بتكلفة 2 مليون جنيه
أكد محمد عارف، رئيس شعبة الأحجار بغرفة صناعة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات، أن الشعبة ستبدأ فى إنشاء أول معمل مصرى متخصص فى فحص واعتماد الأحجار الكريمة فى غضون شهر، وذلك بعد حصولها على موافقة أحد المستثمرين المصريين العاملين بمجال الأحجار الكريمة على تمويل المشروع، بتكلفة تصل لمليونى جنيه، وذلك بالنسبة لتكلفة استيراد الآلات والمعدات المستخدمة داخل المعمل.
وأضاف عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المعمل، مع المستثمر الممول للمشروع بنهاية الأسبوع الجارى، بحيث يتم توقيع عقد إنشاء المعمل، على أن يتم بدء العمل به فى غضون شهر بمجرد وصول الآلات والمعدات الخاصة بفحص الأحجار الكريمة.
تستهدف الحكومة استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018، لتنفيذ خطة الاصلاح الادارى، تمول الخزانة العامة من الدولة 400 مليون جنيه منهم بينما تمول مصادر أخرى 100 مليون جنيه، ويوجه النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات للبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بأستثمارات تقدربـ 95.5 ملوين جنيه، وفى المرتبة الثانية يأتى برنامج تطوير إجراءات التقاضى بقيمة استثمارات تقدر بـ 14 مليون جنيه.
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