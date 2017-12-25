أحمد أبو زيد: وزير الخارجية بأديس أبابا من أجل كسر الجمود فى مفاوضات سد النهضة





كتب أيمن رمضان

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن توجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى أديس أبابا يرمى للتباحث حول دراسات سد النهضة مع إثيوبيا، وكيفية كسر الجمود الذى يعترى المسار الفنى الخاصة بالسد وتلافى أى أزمات بين الجانبين على خلفية ذلك، وتابع:" الجولات الأخيرة للجنة الثلاثية شهدت عقبات نتيجة عدم اتفاق الدول الثلاث على ما يسمى بالتقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشارى".

وأضاف "أبو زيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين عبر فضائية "الحياة"، إن المكتب الاستشارى محايد يقوم بدراسات فنية لا تقبل التأويل أو إعادة التفسير، ومصر قبلت بالتقرير الاستهلالى الذى أصدره بينما تحفظت السودان وإثيوبيا عليه، موضحًا إن هذا التقرير يحدد الأضرار التى تقع على مصر والسودان جراء بناء سد النهضة وما هى الأساليب العلمية التى يجب اتباعها لتلافى إية أضرار .