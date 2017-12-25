أتوبيس نقل عام يصطدم بحاجز خرسانى بطريق الكورنيش بالإسكندرية

أتوبيس نقل عام يصطدم بحاجز خرسانى بطريق الكورنيش بالإسكندريةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:51 م
تصادم - أرشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
اصطدم صباح اليوم ، أتوبيس نقل عام بحاجز خراسى أعلى كوبرى سيدى جابر بالإسكندرية ، نتيجة وجود شبورة مائية وسوء حالة الطقس والأمطار التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.
وأسفر الحادث عن تهشم واجه الأتوبيس وإصابات طفيفة للسائق ، يذكر أن محافظة الإسكندرية تمر بحالة طقس سيئة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب نوه الفيضة والتى تصجبها شبورة كثيفةفى الصباح وسقوط أمطار متوسطة على مناطق مختلفة بالمحافظة وارتفاح سرعة الرياح وارتفاع الأمواج .
إضافة تعليق
خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية
هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى بالصورة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة