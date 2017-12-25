أتوبيس نقل عام يصطدم بحاجز خرسانى بطريق الكورنيش بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

اصطدم صباح اليوم ، أتوبيس نقل عام بحاجز خراسى أعلى كوبرى سيدى جابر بالإسكندرية ، نتيجة وجود شبورة مائية وسوء حالة الطقس والأمطار التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وأسفر الحادث عن تهشم واجه الأتوبيس وإصابات طفيفة للسائق ، يذكر أن محافظة الإسكندرية تمر بحالة طقس سيئة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب نوه الفيضة والتى تصجبها شبورة كثيفةفى الصباح وسقوط أمطار متوسطة على مناطق مختلفة بالمحافظة وارتفاح سرعة الرياح وارتفاع الأمواج .