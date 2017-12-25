أبرز معارضى بوتين يطلب رسميا خوض انتخابات الرئاسة الروسية





(أ ش أ)

قدم الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالنى إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق ترشحه فى انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيان للجنة الانتخابات المركزية القول إن "نافالنى حضر إلى مقر اللجنة وقدّم طلبا ذا صلة".

وكانت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إيلا بامفيلوفا صرحت فى وقت سابق من العام الجارى بأن إدانة نافالنى فى قضية اختلاس تمنعه من التسجيل للترشح فى انتخابات الرئاسة؛ غير أن نافالني، وهو أبرز معارض للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دافع عن نفسه قائلا إن القضية ضده "ذات دوافع سياسية، والإدانة كانت غير قانونية ولا ينبغى أن تقف فى طريق ترشحه للرئاسة".

وفى سياق متصل، قالت الوكالة الروسية إن اللجنة قبلت أيضا أوراق رجل الأعمال الروسى سيرجى بولونسكي، الطامح لخوض سباق الرئاسة، فيما تلاحقه تُهَمٌ بالنصب والاحتيال.