أبرز تصريحات وزير الصحة عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

استقبلت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، ووفد من وزارة الصحة للوقوف على استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يونيو القادم .

وينشر "اليوم السابع" أهم التصريحات التى جاءت على لسان وزير الصحة خلال زيارته اليوم والخاصة بالمنظومة الجديدة، حيث قال الدكتور أحمد عماد الدين، إنه سيتم بناء 12وحدة صحية جديدة ليصل إجمالى الوحدات بالمحافظة 44 وحدة على أن يكون لكل 20 ألف مواطن وحدة صحية تقوم على خدمتهم .

وأكد الوزير، إن طبيب الأسرة بالوحدة الصحية سيتقاضى فى المنظومة الجديدة 30 ألف جنيه شهريا، مشيرًا إلى أن بذلك سنخافظ على الكوادر البشرية من العمل بالخارج، على أن يشترط عليه ألا يعمل بأى عمل آخر تحقيقا لأعلى درجات الجودة .

وأضاف "عماد الدين"، أنه سيتم توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة حتى أن المواطن البورسعيدى لن يغادر بورسعيد للحصول على أى خدمة طبية، حيث سيتم بناء مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال والتضامن للأورام، وأقسام لعلاج وجراحة المخ والأعصاب وتوفير جميع التخصصات .

وأوضح وزير الصحة، إن إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان على أعلى مستوى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنه لولا دعم القيادة السياسية ما خرج قانون التأمين الصحي الشامل فقد ذلل الرئيس العديد من الصعوبات التى واجهتنا .

واستكمل، إن الوزارة لديها ما يسمى بخريطة مصر الصحية، والتى من خلالها يتم وضع خطة للمناطق السكنية الجديدة المزمع إنشاءها لتوفير الخدمة الصحية بها كمنطقة شرق بورسعيد والتى تعتبر أحد المناطق الجاذبة للسكان بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروعات العملاقة من أرصفة بحرية ومزارع سمكية وأنفاق ومناطق صناعية .

وقال وزير الصحة، إن محافظة بورسعيد ستوفر 3 مقرات للهيئات العاملة على المنظومة الجديدة للتأمين الصحى وهى 3 هيئات : التمويل التى تتبع مجلس الوزراء لجمع الاشتراكات، وهيئة الخدمات، وهيئة الاعتماد والجودة التي ستتبع رئاسة الجمهورية التى تقوم بالإشراف على تطبيق المعايير الدولية .

وأشار إلى أن المستفيدين من خدمة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد هو من يحمل الرقم القومى الخاص بالمحافظة فقط، هذا بجانب أن المنظومة ستقدم مقابل الخدمة التى يحصل عليها البورسعيدى خارج محافظته فى حالة الطوارئ .