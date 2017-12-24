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6872 سائحا يصلون مطار القاهرة ضمن 103 أفواج لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:41 م
6872 سائحا يصلون مطار القاهرة ضمن 103 أفواج لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية فوج سياحى - أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 6872 سائحا ضمن 103 مجموعات سياحية من عدة دول أوربية وآسيوية وعربية، لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.
 
وضمت الأفواج مجموعات من بلجيكا وكوراتيا وبريطانيا وإندونيسيا والصين وتايوان واليابان وعدة دول من جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية وجنسيات بريطانية وبلغارية وأوكرانية. 
 
وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبو  ظبى وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، كما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.
 

 


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