3 قوافل طبية وبيطرية وإرشادية بالقرى الأكثر فقرا فى سوهاج.. اليوم





سوهاج محمود مقبول

تنظم هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، اليوم الأحد، بالتعاون مع جامعة سوهاج وديوان عام المحافظة، ٣ قوافل طبية شاملة لجميع التخصصات البشرية والبيطرية لقرى محافظة سوهاج الأكثر احتياجا، وذلك ضمن برنامج حماية مصالح الوطن.

تأتى تلك القوافل ضمن خطة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية لتقديم خدمة متميزة،

تشمل القافلة جميع التخصصات فى مجال الطب البشرى والبيطرى والزراعة والثقافة وتستمر القافلة لمدة 3 أيام خلال الفترة من 24حتى 26 ديسمبر الجارى تجوب خلالها عدة قرى من القرى الاكثر احتياجا بمحافظة سوهاج منها تونس، والكوله، وهاشم عسيرى.

وتقدم القافلة بخلاف الخدمات الطبية والبيطرية برامج توعية وإرشاد زراعى للأهالى وتوفير مبيدات حشرية للقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.